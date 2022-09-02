İş makinesine takılan ot biçme aparatı yardımıyla kesilen diken ve çalılar, ekipler tarafından toplanıyor, yol kenarında bulunan su kanalları da açılıyor.

D-100 kara yolunun Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek, Bıçkıyanı ve Elmalık kesimlerinde bulunan virajlarda sürücülerin görüş mesafesini kısaltan ve yola kadar uzanan diken ile çalıları Karayolları ekipleri temizliyor.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda sürücülerin görüş açısını engelleyen çalılar temizleniyor - Son Dakika

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