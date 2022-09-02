Bolu Dağı'nda sürücülerin görüş açısını engelleyen çalılar temizleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı'nda sürücülerin görüş açısını engelleyen çalılar temizleniyor

02.09.2022 11:48
Bolu Dağı'nda sürücülerin görüş açısını engelleyen çalılar temizleniyor

İstanbul-Ankara arasındaki önemli geçiş noktalarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ekipler, sürücülerin görüş mesafesine engel olan diken ve çalıları temizlemeye başladı.

İstanbul- Ankara arasındaki önemli geçiş noktalarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ekipler, sürücülerin görüş mesafesine engel olan diken ve çalıları temizlemeye başladı.

D-100 kara yolunun Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek, Bıçkıyanı ve Elmalık kesimlerinde bulunan virajlarda sürücülerin görüş mesafesini kısaltan ve yola kadar uzanan diken ile çalıları Karayolları ekipleri temizliyor.

İş makinesine takılan ot biçme aparatı yardımıyla kesilen diken ve çalılar, ekipler tarafından toplanıyor, yol kenarında bulunan su kanalları da açılıyor.

Ekipler, yağışlardan olumsuz etkilenilmemesi için temizleme işlemine aralıksız devam ediyor.

YORUMLAR
500
Ankara Valisi Vasip Şahin'e dolandırıcılık girişimi! Şüphelilerden 3'ü tutuklandı Ankara Valisi Vasip Şahin'e dolandırıcılık girişimi! Şüphelilerden 3'ü tutuklandı Başkentte aranan 248 şahıs jandarma tarafından yakalandı Başkentte aranan 248 şahıs jandarma tarafından yakalandı Ankara'da 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı Ankara'da 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı
Kaynak: AA

Toros Dağları, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda sürücülerin görüş açısını engelleyen çalılar temizleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:36:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda sürücülerin görüş açısını engelleyen çalılar temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement