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İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı - Son Dakika

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı

24.01.2022 00:07

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm araç geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

İstanbul- Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm araç geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanıncaya kadar tüm araç geçişlerine kapatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı
İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı
İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı

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TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
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