Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), Nisan ayında aylık bazda yüzde 2 artarak 168.8 düzeyine ve metrekare bazında konut fiyatları ortalama 4.225,5 liraya çıktı.
TCMB verilerine göre konut fiyatları ortalama metrekare bazında Nisan ayında aylık:
Konut fiyatları yıllık bazda da, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28.6, yüzde 29.8 ve yüzde 34.3 düzeylerinde yükseldi.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul, Ankara ve İzmir'de m² fiyatı uçuşa geçti! Konut fiyatları tavan yaptı - Son Dakika Ekonomi