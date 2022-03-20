İstanbul-Ankara yolunda kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul-Ankara yolunda kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı

20.03.2022 18:51
İstanbul-Ankara yolunda kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı

İstanbul'dan Ankara'ya seyahat eden araç Cankurtaran mevkiinde kaza yaparak takla attı.

İstanbul'dan Ankara'ya seyahat eden araç Cankurtaran mevkiinde kaza yaparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul-Ankara otoyolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara'ya gelmek için yola çıkan Engin Doğan yönetimindeki Fransa plakalı araç, seyir halindeyken önünde bulunan başka bir araç ile temas etti. Gerçekleşen temasın ardından Engin Doğan, aracın hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan Doğan hakimiyetindeki araç yoldan çıkarak defalarca takla attı. Yoldan geçenlerin durarak ekiplere haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Doğan hastaneye sevk edildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Yolun karşısına geçmek isterken taksi çarptı, hastanede öldü Yolun karşısına geçmek isterken taksi çarptı, hastanede öldü

İstanbul, Tragger, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul-Ankara yolunda kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:41 Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilen Morutan'a büyük tepki var
18:37 Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor
18:11 Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu!
18:03 Gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun, şarkıyı duyunca gözleri doldu!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'a yenildi
17:58 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç: Rusya'nın gücü kalmadı
17:48 TOGG'un karda gösterdiği performans tam not aldı
17:44 Marsilya Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardı!
17:34 Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti!
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 19:06:20. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul-Ankara yolunda kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement