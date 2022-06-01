Sivas'ta ÇEDAŞ çalışanları çevre temizliği yaptı - Son Dakika
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Sivas'ta ÇEDAŞ çalışanları çevre temizliği yaptı

01.06.2022 13:27
Sivas'ta ÇEDAŞ çalışanları çevre temizliği yaptı

Sivas'ta Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) çalışanları 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, çöp toplama etkinliğinde bir araya geldi.

Sivas'ta Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) çalışanları 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, çöp toplama etkinliğinde bir araya geldi.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamada, Kardeşler Tepesi mevkisinde gerçekleşen etkinlikte, çalışanlar ve ailelerinin çevre kirliliğine dikkati çekmek için doğadaki atıkları topladığı belirtildi.

Açıklamada, etkinliğin "Enerjimiz iyilik için" sloganıyla gerçekleştirildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"İklim krizi, toprak ve su kirliliğinin giderek daha önemli hale geldiği günümüzde sürdürülebilir bir gelecek için toplumun her kesimine sorumluluk düşüyor. Enerji sektörünün lider şirketi olarak biz de sosyal sorumluluk projelerimiz ile öne çıkmak, çevresel sorunlar konusunda toplumda farkındalık ve bilinç yaratmak istiyoruz. Bu amaçla, hizmet verdiğimiz bölgelerimizde, çalışanlarımız ve aileleri ile Dünya Çevre Günü'ne yönelik bir etkinlik düzenledik. Tamamen bir gönüllülük hareketi olan etkinliğimize katılımın yüksek olması, doğa dostu bakış açımızın çalışanlarımız tarafından benimsendiğini göstermesi açısından memnuniyet verici."

Sivas'ta ÇEDAŞ çalışanları çevre temizliği yaptı
Sivas'ta ÇEDAŞ çalışanları çevre temizliği yaptı
Sivas'ta ÇEDAŞ çalışanları çevre temizliği yaptı
Sivas'ta ÇEDAŞ çalışanları çevre temizliği yaptı

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Kaynak: AA

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