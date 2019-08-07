Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- ARAÇ MOTORUNA GİREN YILAN PANİĞE NEDEN OLDU
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İSTANBUL- ARAÇ MOTORUNA GİREN YILAN PANİĞE NEDEN OLDU

1 saat önce

Beylikdüzü'nde lüks bir sitenin kapalı otoparkı içinde bulunan bir otomobilin motor kısmına giren yılan paniğe neden oldu.

Beylikdüzü'nde lüks bir sitenin kapalı otoparkı içinde bulunan bir otomobilin motor kısmına giren yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yılanı, bulunduğu yerden çıkardı.
Olay, saat 17.30'da Beylikdüzü Enver Adakan Caddesi üzerinde bulunan lüks bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. Nereden geldiği bilinmeyen yılanın park halindeki otomobilin motor kısmına girdiğini fark eden güvenlik görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Otomobilden çıkarıldıktan sonra kaçmaya başlayan yılanı ekipler yakaladı. Ekipler, doğaya bırakmak üzere torbaya koydukları yılanı alarak olay yerinden ayrıldı.
Yaklaşık bir buçuk metre boyundaki yılan paniğe neden olurken aracın sahibi Neslihan Çelikel; Güvenlik ekibi arkadaşlarımız görmüşler, beni çağırdılar. Tabii korktuk, panikledik ama ekip geldi toparlandık, şu anda rahatım ama bir daha nasıl binerim Böyle bir gerginlik yaşıyorum şeklinde konuştu.
Beylikdüzü, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:29 Kaynak: DHA
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