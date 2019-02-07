Son Dakika Haberleri: İstanbul- Arama Kurtarma Çalışmaları Ekiplerin Kameralarına Böyle Yansıdı

İstanbul- Arama Kurtarma Çalışmaları Ekiplerin Kameralarına Böyle Yansıdı

45 dakika önce

İstanbul- ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI EKİPLERİN KAMERALARINA BÖYLE YANSIDI (ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul- ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI EKİPLERİN KAMERALARINA BÖYLE YANSIDI (ek görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:59 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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