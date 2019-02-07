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İstanbul- (Arama Kurtarma Ekibinin Çektiği Görüntüyle) 5 Yaşındaki Havva 19 Saat Sonra Enkazdan...

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHAKartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmasında bahsettiği 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz kurtarıldı.

İstanbul- (Arama Kurtarma Ekibinin Çektiği Görüntüyle) 5 Yaşındaki Havva 19 Saat Sonra Enkazdan..., System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmasında bahsettiği 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz kurtarıldı. Yaklaşık 19 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Azra enkazdan çıkarıldığı sırada bazı kurtarma görevlileri ve vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Sevindirici bir haber vereyim. Az süre önce Havva isimli bir kızımızla AFAD kurtarma ekiplerimiz konuştular, şu anda konuşuyorlar. İnşallah sizlerin duası, onların gayretleriyle tıpkı dünkü Mahmut Tayyip Aler gibi ona da kavuşacağız. Gayretimiz, temennimiz bu." demişti. Azra Havva Tekgöz'ün hastanedeki tedavisi sürüyor. 

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma ekibinin çektiği görüntüler

-Küçük kızın enkazdan çıkarılması

-Küçük kızın hastaneye getirilmesi

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:38 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul Valisi, Güncel
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