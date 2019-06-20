İSTANBUL - ARAT DİNK "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI



Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA - "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Hrant Dink'in oğlu Arat Dink, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan Arat Dink ve avukatları Fethiye Çetin ve Ümre Deniz Tuna katıldı. Arat Dink'in avukatları, daha önce 'Barış Bildirisi'ni imzaladıkları için yargılanan akademisyenlerin dosyalarına da bakıldığı gerekçesiyle ihsası rey yapıldığını belirterek mahkeme heyetinin çekilmesini talep ettiler. Mahkeme heyeti, çekilme yönündeki talebi yerinde olmadığı gerekçesiyle reddetti. Dink'in avukatlarının suçun maddi unsurlarının oluşmadığını belirterek derhal beraat talebi de reddedildi.

PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Savunması sorulan Arat Dink, pişman olmadığını belirterek "Bildiriyle ilgili tek pişmanlığım, bildirinin son paragrafındaki 'siyasi partiler, meclis ve uluslararası kamuoyu nezdinde temaslarımızı durmaksızın sürdüreceğiz' şeklindeki taahhüdümüzü yerine getirememektir" dedi. Mahkeme heyeti, sonuçlanan benzer dosyalarla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldığını, bu nedenle AYM'nin kararının beklenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, 11 Ocak 2016'da şüpheli Arat Dink'in de aralarında bulunduğu bin 128 kişi tarafından imzalanan "Barış İçin Akademisyenler Bildirisi"nde PKK/ KCK Terör Örgütü'ne destek bildirisi yayınlandığı ileri sürüldü.Bu bildirinin örgütün alenen propangandası mahiyetinde olduğu belirtilerek soruşturma kapsamında ifadeler alınırken bazı şüpheliler tarafından diğer şüphelilerin bildiri altındaki imzalarından vazgeçmelerini engellemek amacıyla 10 Mart 2016'da "Bildirimizin arkasındayız" şeklinde açıklama yapıldığı ifade edildi. Şüpheli Arat Dink'in, 18 Ocak 2016'da savcılığa dilekçe sunduğunu belirterek "Bildiriyi aynen tekrar ediyorum. Bu yüzden kendim hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Savcılığa dilekçe vermek için geldim. Bu bildiri suç oluşturuyorsa benim hakkımda da işlem yapılmasını talep ediyorum" şeklinde ifade verdiği de iddianamede yer aldı. İddianamede, Dink'in atılı suçu işlediği belirtilerek "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

