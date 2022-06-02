İstanbul Arel Üniversitesi bahar şenliğinde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Arel Üniversitesi bahar şenliğinde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

02.06.2022 12:13

İstanbul Arel Üniversitesi bahar şenliğinde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı Pandemi döneminde ara verilerek yapılamayan üniversite bahar şenlikleri tekrar başladı.

İstanbul Arel Üniversitesi bahar şenliğinde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

İSTANBUL - Pandemi döneminde ara verilerek yapılamayan üniversite bahar şenlikleri tekrar başladı. İstanbul Arel Üniversitesi öğrencileri de düzenlenen bahar festivali ile gün boyu süren etkinlikler sonrasında Gripin Grubu ve Fatma Turgut konseri ile tüm yılın stresini attı.

Geleneksel hale gelen bahar şenliklerine salgın dolayısıyla 2 yıldır ara vermek zorunda kalan üniversiteler bu yıl baharın gelmesiyle şenlikleri tekrar düzenlenmeye başladı. İstanbul Arel Üniversitesi de Tepekent'te bulunan Kemal Gözükara Yerleşkesinde çeşitli etkinliklerle öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Üniversite bünyesinde bulunan gençlerin de yeteneklerini sergilediği bahar şenliği gün sonunda ünlü grup Gripin ve Fatma Turgut'un sahne almasıyla son buldu.

"Pandemi sonrası ilk geniş çerçeveli etkinliğimiz"

Pandemi sonrası ilk büyük etkinlikleri olduğu için mutlu olduklarını ifade eden İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Dekanı ve Öğretim Üyesi Dr. İnci Tarı; "Pandemiden sonra bu kadar geniş çerçeveli olarak yapılan ilk etkinlik olduğu için çok heyecanlıyız. Öğrencilerimizle bir anket yaptık. Bunun sonucunda öğrencilerimiz Gripin Grubu ve Fatma Turgut'u görmek istediler. Biz de isteklerini kırmadık. Konser dışında gün içerisinde de oyunlar, çekilişler ve okulumuzun müzik grubunun konseri gerçekleşecek. Keyifli bir gün geçireceğiz. İnşallah daha büyük organizasyonlarda da birlikte olmayı ümit ediyoruz. Çok kalabalık bir organizasyon oldu. Bir öğrencimiz 'başka üniversitelerin şenliklerini de gördüm bizim ki daha güzel hocam' dedi biz de mutlu olduk" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Okul öğrencilerinden Yaren Çağlar ise düzenlenen etkinliklerle ilgili, "Festival şu ana kadar çok güzel gidiyor. Gün boyu sürecek festivalimiz ve pandemiden sonra yaptığımız en büyük organizasyon olduğu için hepimiz çok heyecanlıyız. Öğrenci arkadaşlarımızın gösterdiği ilgi için de çok mutluyuz" dedi.

Kampüsün her yerinde farklı etkinlikler ve renkli görüntülere şahit olan öğrenciler eğitim döneminin stresinden bir nebze uzaklaşarak eğlendiler.

İstanbul Arel Üniversitesi bahar şenliğinde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı
İstanbul Arel Üniversitesi bahar şenliğinde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı
İstanbul Arel Üniversitesi bahar şenliğinde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı
İstanbul Arel Üniversitesi bahar şenliğinde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

YORUMLAR
500
Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği 1 Haziran'da başlayacak Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği 1 Haziran'da başlayacak
Kaynak: İHA

Fatma Turgut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Arel Üniversitesi bahar şenliğinde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:36 Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu
17:26 Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti
17:19 Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 18:14:37. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Arel Üniversitesi bahar şenliğinde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement