İstanbul Arel Üniversitesinde eğitim alan sporcular ülkenin büyük kulüplerinde forma giyiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbul Arel Üniversitesinde eğitim alan sporcular ülkenin büyük kulüplerinde forma giyiyor - Son Dakika Spor

İstanbul Arel Üniversitesinde eğitim alan sporcular ülkenin büyük kulüplerinde forma giyiyor

6 saat önce

Basketbolda Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan İstanbul Arel Üniversitesi, üniversiteli sporcularıyla dikkati çekiyor.

İstanbul Arel Üniversitesinde eğitim alan sporcular ülkenin büyük kulüplerinde forma giyiyor, System.String[]

Basketbolda Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan İstanbul Arel Üniversitesi, üniversiteli sporcularıyla dikkati çekiyor.

İstanbul Arel Üniversitesi'nde eğitim hayatını sürdüren sporcuların bir kısmı hem milli takımlarda hem de ülkenin büyük kulüplerinde forma giyiyor.

İstanbul Arel Üniversitesi'nde okuyan basketbolcuların ismi şöyle:

Sertaç Şanlı, Ömercan İlyasoğlu (Anadolu Efes), Berkay Candan (Fenerbahçe Beko), Ayberk Olmaz (Galatasaray Doğa Sigorta), Enes Berkay Taşkıran, Ercan Bayrak (Türk Telekom), Kaan Sarıaslan (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), Tevfik Akdamar (Bursaspor), Arber Berisha (Gaziantep Basketbol), Kutay Akpulat (Erzurum Büyükşehir Belediye), Bahadır Şimşek (Bornova Belediye), Dorukhan Engindeniz (OGM Ormanspor)

İstanbul Arel Üniversitesi'nde okuyan voleybolcuların ismi ise şöyle:

Cansu Özbay (VakıfBank), Elif Boran (Atlasglobal Yeşilyurt), Berin Yıldırım, Büşra Şahin (Türk Hava Yolları)

İstanbul Arel Üniversitesi, Bursaspor, Yeşilyurt, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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