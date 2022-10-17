İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde "Antik Gelecekler" sergisi açıldı - Son Dakika
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İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde "Antik Gelecekler" sergisi açıldı

17.10.2022 20:06
İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde "Antik Gelecekler" sergisi açıldı

Meta ve xtopia tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan "Ancient Futures (Antik Gelecekler)" sergisi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sanatseverlerle buluştu.

Meta ve xtopia tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan "Ancient Futures (Antik Gelecekler)" sergisi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sanatseverlerle buluştu.

Açılışta xtopia'nın "Her Şey Zamana Ait" şiir enstalasyonu İstanbul Arkeoloji Müzeleri içerisindeki Arkeoloji Müzesi binasının cephesinde izlenime sunuldu.

Açılışta ayrıca arkeoloji ve mitolojiden esinlenerek, Arkeoloji Müzesi'nin cephesinde mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Müzenin farklı salonlarında düzenlenen sergide, müzenin eserleriyle aynı ortamda dijital ekranlar ve fiziksel heykellerin yanı sıra artırılmış gerçeklik çalışmalarıyla birçok perspektif bir araya geliyor.

Sergi, sanatçı Liam Young, Theo Triantafyllidis, David OReilly, Behnaz Farahi ve Jonathan Monaghan'ın yanı sıra aynı zamanda Türk sanatçılardan Ecem Dilan Köse, Beryl Bilici, Kerim Safa, Kerim Dündar, Enes Güç, İdil Dursun, Memo Akten, Sarper Baran ve Pınar Yoldaş'ın işlerine ev sahipliği yapıyor.

Meltem Şahin, ha: ar, Enes Güç, Mesut Öztürk, Alper Derinboğaz ve Gaye Su Akyol da fiziksel heykelleriyle sergide yer alıyor. Ayrıca dijital sergi için kurulan VR (sanal gerçeklik) köşesinde tüm ziyaretçiler sanal sergiyi gezme fırsatı bulabiliyor.

Sergi için özel olarak Arkeoloji Müzesi'nin en değerli eserlerinden İskender Lahti'nin AR çalışması Instagram filtresi olarak tasarlandı.

Geçmiş zaman ve kültürel mirastan ilhamla hazırlanan, 27 eserin yer aldığı sergi, müze içerisinde konumlandırılan dijital ekranlar ve VR deneyim alanlarıyla 30 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

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Kaynak: AA

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Arkeoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde 'Antik Gelecekler' sergisi açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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