Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Anadolu Mahallesi Hoşdere Sokakta 4 katlı binanın çatı katında sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler çatıyı sardı. Binadakiler panikle dışarıya çıkarken, çevredekiler itfaiyeye haber verildi. Yangının bitişiğindeki binalarda oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: DHA

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