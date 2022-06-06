Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

06.06.2022 11:01
Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.

Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Mahallesi Hoşdere Sokakta 4 katlı binanın çatı katında sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler çatıyı sardı. Binadakiler panikle dışarıya çıkarken, çevredekiler itfaiyeye haber verildi. Yangının bitişiğindeki binalarda oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.


Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

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