İstanbul'da bir genç, annesiyle kavga eden babasını pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da bir genç, annesiyle kavga eden babasını pompalı tüfekle öldürdü

09.06.2023 11:48

İstanbul Arnavutköy'de bir süredir ayrı yaşadığı eşiyle kavga eden Ferhat Özkaraca, oğlu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde bir süredir ayrı yaşayan Ferhat Özkaraca ve eşi Ayşegül Özkaraca bir araya geldi. Çiftin arasında tartışma başladı.

BABASINA ATEŞ AÇTI

Tartışma kısa sürede büyüyünce Özkaraca'nın kardeşleri araya girerek çifti sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çift sokağa çıktı. Bu sırada Özkaraca çiftinin yaşları 23, 21 ve 19 olan 3 oğlu geldi. Çocuklarından biri, annesiyle kavga eden babasını görünce evde bulunan pompalı tüfekle babasına ateş etti.

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ANNESİYLE KAVGA EDEN BABASINI ÖLDÜRDÜ

HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna isabet ede kurşunlarla ağır yaralanan Ferhat Özkaraca, yakınları tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü. Özkaraca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ANNESİYLE KAVGA EDEN BABASINI ÖLDÜRDÜ

ANNE CİNAYETİ ÜSTLENMEK İSTEDİ

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Ayşegül Özkaraca'yı gözaltına aldı. Ayşegül Özkaraca ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve bu yüzden bir süredir ayrı yaşadıklarını söyledi. Olay yerinden kaçan çiftin çocuklarından 19 yaşındaki F.Ö olaydan 3 saat sonra karakola giderek teslim oldu. Özkaraca çiftinin diğer 2 oğlunu ise polis her yerde arıyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir genç, annesiyle kavga eden babasını pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İstanbul'a Şampiyonlar Ligi finali için gelen turist, para bozdurmak isteyince şok geçirdi
18:22 Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen turistten gündem olan paylaşım: Para bozdurdum, bavul lazım
18:14 AK Parti ile bir araya gelirler mi? İYİ Parti'den çok konuşulacak çıkış: Elbette görüşeceğiz
18:10 AK Parti ile bir araya gelirler mi? İYİ Parti'den çok konuşulacak çıkış: Elbette görüşeceğiz
17:54 Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ABD'yi petrol krizi sırasında tehdit etmiş
17:49 ABD istihbaratına ait gizli belgeler sızdırıldı! Prens Selman, Biden'ı ABD ekonomisini mahvetmekle tehdit etmiş
17:22 Prof. Dr. Görür'den Antalya için tsunami uyarısı: Her zaman gerçekleşebilir
17:20 Naci Görür'den Antalya için tsunami uyarısı: Her zaman olabilir
17:04 Volkan Demirel'in müthiş kurtarışı efsaneler maçına damga vurdu! Akıllara eski performansları getirdi
17:02 Acun Ilıcalı yine büyük bir işe imza attı! Cafu, Gerrard, Figo, Kaka, Quaresma, Makelele, Seedorf, Essien, Lucio, Carlos, Pires ve kimler kimler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2023 19:00:23. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da bir genç, annesiyle kavga eden babasını pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement