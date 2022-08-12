İstanbul ve Diyarbakır 'da yapılan operasyonlarda D.A, M.A.G, O.K. ve M.D gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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