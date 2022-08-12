İstanbul'da bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

12.08.2022 15:53
İstanbul'da bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Arnavutköy'de bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 4 Temmuz'da eşi ve çocuğunun bulunduğu otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Basatemur'un (31), hastanede hayatını kaybettiği olaya ilişkin çalışma başlattı.

Geldikleri araçla kaçan şüphelileri yakalamak için bölgedeki 100'ün üzerinde güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

İstanbul ve Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda D.A, M.A.G, O.K. ve M.D gözaltına alındı.

Şüphelilerin, daha önce borç meselesi nedeniyle öldürülen D.A'nın ağabeyi T.A. cinayetinin azmettiricisi olduğunu ileri sürdükleri Mehmet Basatemur'a yönelik silahlı saldırı düzenledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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