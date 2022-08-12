Çarpmanın etkisiyle otobüsteki Ali Efe K. (15), İrnova Roberto T. ve Zohur A. isimli yolcular yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Mecidiyeköy, Kayaşehir, İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da tırdan sarkan demirler İETT otobüsüne çarptı - Son Dakika

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