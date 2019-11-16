Son Dakika Haberleri: İstanbul-arnavutköy'de devrilen tır'ın altında kalan bisikletli öldü
Son Dakika Güncel İstanbul-arnavutköy'de devrilen tır'ın altında kalan bisikletli öldü - Son Dakika

İstanbul-arnavutköy'de devrilen tır'ın altında kalan bisikletli öldü

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'DE DEVRİLEN TIR'IN ALTINDA KALAN BİSİKLETLİ ÖLDÜ (2) (Aktüel)

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE DEVRİLEN TIR'IN ALTINDA KALAN BİSİKLETLİ ÖLDÜ (2) (Aktüel)

İstanbul-arnavutköy'de devrilen tır'ın altında kalan bisikletli öldü

Aktüel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:47 Kaynak: DHA
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