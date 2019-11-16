İstanbul-arnavutköy'de devrilen tır'ın altında kalan bisikletli öldü

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Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu

Kedisini tüfekle öldüren komşusundan şikayetçi oldu: Kuşları da vuruyor, közleyip yiyor

Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş