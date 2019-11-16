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İstanbul-arnavutköy'de devrilen tır'ın altında kalan bisikletli öldü
6 saat önce
ARNAVUTKÖY'DE DEVRİLEN TIR'IN ALTINDA KALAN BİSİKLETLİ ÖLDÜ (2) (Aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:47 Kaynak: DHA
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE DEVRİLEN TIR'IN ALTINDA KALAN BİSİKLETLİ ÖLDÜ (2) (Aktüel)
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