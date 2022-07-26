Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde dün gece saat 22.15 sıralarında ehliyetsiz olduğu iddiasıyla bir sürücüye işlem yapmak isteyen trafik polisleri ile sürücünün yakınları arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından olay yerine takviye ekipler geldi. Ehliyetsiz sürücünün yakınlarıyla polis arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Arbedede polisin sırtına şişeler fırlatıldı. Olayda gözaltına alınan 5 kişi Yavuz Selim Polis Merkezine götürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN YAKINLARI POLİSE SALDIRDI - Son Dakika

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