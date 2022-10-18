Arnavutköy'de ev sahibi, kiracısı olan yaşlı çifti "evi sattım, daireyi boşaltın" diyerek sokakta bıraktı - Son Dakika
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Arnavutköy'de ev sahibi, kiracısı olan yaşlı çifti "evi sattım, daireyi boşaltın" diyerek sokakta bıraktı

18.10.2022 09:48

Arnavutköy'de bir ev sahibi, kiracısı olan yaşlı çifti, "evi sattım, daireyi boşaltın" diyerek uyardı. Yaza kadar süre isteyen yaşlı çiftin bu teklifine yanaşmayan ev sahibi, dairenin giriş kapısının kilidini değiştirdi. O esnada dışarda olan ve akşam eve gelen Altıparmak ve Ayşe Doğan çifti, içerde eşyalarının olduğu daireye giremeyince göz yaşı dökerek polisten yardım istedi. Çift, ev sahibinden şikayetçi oldu.

Arnavutköy'de yaşanan olayda iddiaya göre 3 yıldır kiracı olarak yaşadıkları evden, ev sahibinin evi sattığı için çıkarılmak istenen Doğan çifti, ev sahibinden yeni bir ev bulabilmek için süre istedi. Kış ayı yaklaşırken kiralık ev bulamayacaklarını düşünen Altıparmak Doğan ve eşi Ayşe Doğan, ev sahiplerinden yaz ayına kadar süre istedi.

EVLERİNİN KAPISINI AÇAMADILAR

Dün akşam saatlerinde dolaşmaya çıkan çift evlerine döndüklerinde anahtarları ile evlerinin kapısını açamadıklarını gördü. Kapı kilidinin değiştirildiğini anlayan doğan çifti neye uğradığını şaşırdı. Karanlığın çökmesi ve soğuk havayla birlikte sokakta kalan yaşlı çifti o halde gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İçerisinde tüm eşyalarının bulunduğu evlerine giremeyen Altıparmak ve Ayşe Doğan, yaşadıklarını göz yaşları eşliğinde anlattı.

"EVİ SATTIKLARINI SÖYLEYİP BİZİ KAPI DIŞARI ETTİLER"

Yaşadıklarını anlatan 84 yaşındaki Altıparmak Doğan, "Biz eve geldik içeriye girmeye çalıştık ama giremedik her şeyimiz içeride, biz 2 senedir burada yaşıyoruz. Kiramızı ödüyoruz. Ben 1938 doğumluyum eşimle beraber bu evde yaşıyordum. Evi satmış ev sahibimiz, bu yüzden çıkmamızı istedi. Biz ev aradık ama bulamadık. Eşyalarımız içeride kaldı. Her şeyimiz içeride kaldı. Polisi aradılar bilmiyorum bir şey olmazsa dışarıda yatacağız" dedi.

YAŞLI KADIN, DARP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Ayşe Doğan ise, "Biz dedik ki dolandık ev bulamadık yapmayın yaza kadar kiramızı verelim oturalım bir şey demeyin dedim. Beni yere attılar, ayağım çok ağrıyor, kırılmış gibi uyuyamadım. Biz bugün evden çıktık, geri geldiğimizde kapımızı açamadık, kapımızı açın dedik açmadılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, dışarıda kaldık biz. Bize sahip çıkan yok, eşimle beraber yaşıyorum" diye konuştu. İhbar üzerine yaşlı çiftin evinin bulunduğu yere gelen polis ekipleri, çifti şikayetçi olmaları üzerine polis merkezine götürdü.

YORUMLAR (1)
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GAZİOSMANPAŞA'DA EV SAHİBİNİN KARDEŞİNDEN KİRACIYA SALDIRI İDDİASI GAZİOSMANPAŞA'DA EV SAHİBİNİN KARDEŞİNDEN KİRACIYA SALDIRI İDDİASI Ev sahibinin kardeşi kiracıya saldırdı! 2 kaburgası kırıldı, yüzüne 4 dikiş atıldı Ev sahibinin kardeşi kiracıya saldırdı! 2 kaburgası kırıldı, yüzüne 4 dikiş atıldı
Kaynak: DHA

Ayşe Doğan, kiracı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de ev sahibi, kiracısı olan yaşlı çifti 'evi sattım, daireyi boşaltın' diyerek sokakta bıraktı - Son Dakika

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