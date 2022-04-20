İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GECEKONDU YANGINI KORKUTTU - Son Dakika
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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GECEKONDU YANGINI KORKUTTU

20.04.2022 11:26

ARNAVUTKÖY'de akşam saatlerinde bir gecekondu alev alev yandı.

ARNAVUTKÖY'de akşam saatlerinde bir gecekondu alev alev yandı. Yaşadıkları evin alevlere teslim olduğunu gören aile bireyleri sinir krizi geçirirken, alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduda çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı iddia edilen alevler kısa sürede gecekonduyu sardı. Ev sakinleri kendilerini son anda dışarı atarken, alevlerin çevredeki binalara sıçrama tehlikesi mahalle sakinlerini sokağa döktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gecekondudaki yangını kısa sürede söndürdü. Gecekondu, yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Yaşadıkları evin bu durumunu gören aile bireyleri ise sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında mahalle sakinleri ile polis arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Alev alev yanan gecekondu çevredeki vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GECEKONDU YANGINI KORKUTTU
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GECEKONDU YANGINI KORKUTTU
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GECEKONDU YANGINI KORKUTTU
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GECEKONDU YANGINI KORKUTTU

YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gecekondu, Bolluca, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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