Arnavutköy'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

14.06.2022 10:05
Arnavutköy'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'DE caddede yürüyen 16 yaşındaki Yalçın Kotan'a çarpan araç sürücüsü arkasına bakmadan hızla uzaklaştı.

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'DE caddede yürüyen 16 yaşındaki Yalçın Kotan'a çarpan araç sürücüsü arkasına bakmadan hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. 16 yaşındaki Yalçın Kotan cadde üzerinde yürüdüğü sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, hızla caddeye girdi. Kotan'a aracın sağ ön kısmıyla çarpan araç sürücüsü, arkasına bakmadan hızla uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yalçın Kotan'ı ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde cadde kenarında yürüyen bir kişiye hızla ilerleyen hafif ticari araç çarparak uzaklaşıyor.


Arnavutköy'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
Arnavutköy'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
Arnavutköy'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
Arnavutköy'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
Arnavutköy'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
Arnavutköy'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
Arnavutköy'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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