Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören bağlantısı noktasında sabah saalerinde meydana geldi. Yüksel Sevim kontrolündeki 34 JM 1287 plakalı otomobil, hafriyat yüklü kamyona ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatarak sürüklenen hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak durabildi. Kamyondaki hafriyat yola döküldü. Kazada otomobildeki iki kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Hafriyat kamyonundan yola dökülen hafriyat yığını nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı girişi trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI - Son Dakika

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