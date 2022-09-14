İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI - Son Dakika
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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

14.09.2022 11:48

ARNAVUTKÖY'DE otomobil ile hafriyat yüklü kamyon çarpıştı.

ARNAVUTKÖY'DE otomobil ile hafriyat yüklü kamyon çarpıştı. Çarpışma sonucu hafriyat kamyonu yola devrilirken, dorsesindeki hafriyat yol döküldü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören bağlantısı noktasında sabah saalerinde meydana geldi. Yüksel Sevim kontrolündeki 34 JM 1287 plakalı otomobil, hafriyat yüklü kamyona ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatarak sürüklenen hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak durabildi. Kamyondaki hafriyat yola döküldü. Kazada otomobildeki iki kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Hafriyat kamyonundan yola dökülen hafriyat yığını nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı girişi trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor
Kaynak: DHA

Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT YÜKLÜ KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI - Son Dakika
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