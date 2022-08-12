Edinilen bilgiye göre, kaza saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Sincanlar Otobüs durağı önünde meydana geldi. İETT otobüsünün durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyon hızla geçti. Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk otobüsün sol tarafına takıldı. Kamyon otobüsün içine girdi ve sol tarafını biçerek ilerlerdi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de Bir Kamyondan Düşen Demirler İett Otobüsüne Saplandı: 2'si Ağır 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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