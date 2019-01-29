Son Dakika Haberleri: İstanbul Arnavutköy'de Kimseye Aldırmadan Hırsızlık Yaptılar

İstanbul Arnavutköy'de Kimseye Aldırmadan Hırsızlık Yaptılar

34 dakika önce

Haber-Kamera Taylan ERGÜN - İstanbul DHAArnavutköy'ün en işlek caddelerinden birindeki sürücü kursuna giren hırsızlar caddede seyir halindeki araçlara aldırış etmeden hırsızlık yaptılar.

Haber-Kamera Taylan ERGÜN - İstanbul DHA

Arnavutköy'ün en işlek caddelerinden birindeki sürücü kursuna giren hırsızlar caddede seyir halindeki araçlara aldırış etmeden hırsızlık yaptılar. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Merkez Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki sürücü kursunda saat 23.45'te gerçekleşti. Selim Çelik'e ait sürücü kursuna otomobille gelen 4 kişi cam kapıyı zorlayıp kırarak içeri girdi. Kursta bulunan televizyon ve diz üstü bilgisayarı alan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sürücü kursu Sahibi Selim Çelik, Kursumuzun hemen 50 metre yakınında jandarma karakolu olduğu halde hırsızlar çok pişkince içeriye girebiliyorlar dedi. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:55 Kaynak: DHA

Arnavutköy, İstanbul, 3. Sayfa
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