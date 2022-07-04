İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE KUBANLIKLARIN BULUNDUĞU KAMYONET DEVRİLDİ

ARNAVUTKÖY'DE küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet devrildi. Kamyonetteki 15 küçükbaş kurbanlık telef olurken, hayvanların sahibi ve çevredekiler diğer kurbanlıkları kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatalca otoyolu Hadımköy yol ayrımında dün gece saatlerinde, kurbanlık küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonetteki hayvanlardan 15'i telef oldu. Hayvanların sahibi ve çevredekiler kurbanlıkları kurtarmak için seferber oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

- İstanbul