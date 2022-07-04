İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE KUBANLIKLARIN BULUNDUĞU KAMYONET DEVRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE KUBANLIKLARIN BULUNDUĞU KAMYONET DEVRİLDİ

04.07.2022 14:25
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE KUBANLIKLARIN BULUNDUĞU KAMYONET DEVRİLDİ

ARNAVUTKÖY'DE küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet devrildi.

ARNAVUTKÖY'DE küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet devrildi.  Kamyonetteki 15 küçükbaş kurbanlık telef olurken, hayvanların sahibi ve çevredekiler diğer kurbanlıkları kurtarmaya çalıştı. O  anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatalca otoyolu Hadımköy yol ayrımında dün gece saatlerinde, kurbanlık küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonetteki hayvanlardan 15'i telef oldu. Hayvanların sahibi ve çevredekiler kurbanlıkları kurtarmak için seferber oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE KUBANLIKLARIN BULUNDUĞU KAMYONET DEVRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE KUBANLIKLARIN BULUNDUĞU KAMYONET DEVRİLDİ - Son Dakika
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