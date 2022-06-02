İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE GÖLETE DÜŞTÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE GÖLETE DÜŞTÜ

02.06.2022 09:31

ARNAVUTKÖY'de ormanda Orman Mühendisi Halit Önol kullandığı araçla gölete düştü.

ARNAVUTKÖY'de ormanda Orman Mühendisi Halit Önol kullandığı araçla gölete düştü. Aracın içinden son anda çıkarak kurtulan mühendis, kazada hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; harita çizimi yapmak için ormanlık alanda keşfe çıkan Orman Mühendisi Halit Önol, engebeli yolda ilerlerken 61 LE 114 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, daha önceden taş ocağı olarak kullanılan sonradan ise yağmur suyu ile oluşan gölete düştü. Önal, araçtan son anda çıkarak kurtuldu. Kazada hafif şekilde yaralanan Halit Önal, çevrede piknik yapanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiyeye bağlı balık adamlar göle batan araç ve çevresinde çalışma yaptı. Aracın, vinç yardımı ile çıkarılacağı öğrenildi.

Ormanda ailesiyle piknik yapan Ali Yalçın, "Ben geldiğimde arkadaş sudan çıkmıştı. Kendisine seslendim, iyi olduğunu söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yol biraz bozuk, kendi dikkati de dağılınca düşmüş" dedi.

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE GÖLETE DÜŞTÜ
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE GÖLETE DÜŞTÜ
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE GÖLETE DÜŞTÜ
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE GÖLETE DÜŞTÜ
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE GÖLETE DÜŞTÜ
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE GÖLETE DÜŞTÜ
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE GÖLETE DÜŞTÜ
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE GÖLETE DÜŞTÜ
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE GÖLETE DÜŞTÜ

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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