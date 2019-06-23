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İSTANBUL- ARNAVUTKÖY'DE OY KULLANMAKTAN DÖNEN AİLE KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ

30 dakika önce

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHAArnavutköy'de oy kullanmaktan dönen içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.

İSTANBUL- ARNAVUTKÖY'DE OY KULLANMAKTAN DÖNEN AİLE KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de oy kullanmaktan dönen içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada sürücünün eşi hayatını kaybederken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Arnavutköy Çilingir Köyü Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cafer Erdem(80) ve Emine Erdem (78) oy kullandıktan sonra 34 UPR 52 plakalı araçlarına binerek evlerine doğru yola çıktılar. Cafer Erdem yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak, tarlaya daldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Emine Erdem'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Eşi Cafer Erdem ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza alanına dubalar koyarak kazayla ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Savcısının incelemeleri ardından yaşlı kadının cansız bedeni cenaze aracına konularak kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yol üzerinde kısa süreli trafik oluşurken, aracın kaldırılması sonucu trafik normal seyrine döndürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:30 Kaynak: DHA
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