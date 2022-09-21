İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE RESTORANDA ÇANTA ÇALAN ŞÜPHELİ KREDİ KARTINI KULLANINCA YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE RESTORANDA ÇANTA ÇALAN ŞÜPHELİ KREDİ KARTINI KULLANINCA YAKALANDI

21.09.2022 09:26

ARNAVUTKÖY'de restoranda lavaboya giden kadının çantasını çalan şüpheli, kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı.

ARNAVUTKÖY'de restoranda lavaboya giden kadının çantasını çalan şüpheli, kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Perşembe Eylül günü Arnavutköy Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki bir restoranda yaşandı. Pizza siparişi veren kadın, lavaboya gidip döndüğünde masada bıraktığı çantanın yerinde olmadığını fark etti. Hemen polise haber veren kadın, çantasını çalan kişiden şikayetçi oldu.

Hırsızı yakalamak üzere çalışma yürüten Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çanta içerisinde bulunan kredi kartı ile marketten alışveriş yapıldığını tespit etti. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan şüphelinin silahlı yağma ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan hakkında 11 yıl 6 ay yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan M.M, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

alışveriş, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE RESTORANDA ÇANTA ÇALAN ŞÜPHELİ KREDİ KARTINI KULLANINCA YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE RESTORANDA ÇANTA ÇALAN ŞÜPHELİ KREDİ KARTINI KULLANINCA YAKALANDI - Son Dakika
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