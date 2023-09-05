İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti! Arnavutköy ve Başakşehir'de su baskınları yaşanıyor

Meteoroloji'nin uyarısından sonra başta Arnavutköy ve Başakşehir olmak üzere İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle yollar ve köprü altları suyla doldu. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Başakşehir'de metro istasyonunu su bastı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim" diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'un kuzeyi için yaptığı uyarıdan sonra megakentte yağış başladı. Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağmur giderek şiddetini arttırdı.

ARAÇLAR SUDA İLERLEYEMEDİ

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken sürücüler ve vatandaşlar zorluk yaşadı. Köprü altları suyla doldu, araçlar ve vatandaşlar uzun süre ilerleyemedi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, evleri ve marketleri su bastı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar zor anlar yaşarken kendi imkanlarıyla suları temizlemeye çalıştığı anlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

YAĞMURA SEMT PAZARINDA YAKALANDILAR

Şiddetli yağıştan semt pazarı da nasibini aldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, suyla dolan pazarda alışveriş yapmaya çalıştı. Yağış nedeniyle adeta sokak ve caddeler göle dönerken bazı çocuklar ise yağmuru fırsata çevirerek su birikintisi olan yerlerde eğlendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BAŞAKŞEHİR'DE METRO İSTASYONUNU SU BASTI

Başakşehir'de yollarda sel sularına kapılan araçlar sürüklendi, metro istasyonunu su bastı. Vatandaşlar büyük zorluk yaşadı.

MİLLET KIRAATHANESİNİ SU BASTI

Başakşehir'de Millet Kıraathanesi'ni su bastı. Sosyal medyada vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntülerde, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin sele teslim olduğu görüldü. Kıraathanede mahsur kalan çoğu genç çok sayıda kişi ise, bele kadar gelen sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.

VALİ GÜL: ULAŞIM ARAÇLARIYLA TRAFİĞE ÇIKILMASIN

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır. Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim."

İMAMOĞLU: VATANDAŞLARIMIZ TEDBİRLİ OLSUN

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İmamoğlu, şunları söyledi: "Şu an özellikle Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerimizde yoğun yağış görülmekte. Arnavutköy'de metrekareye düşen yağış 70kg'ı geçti. Yağış bölgesinin su havzalarının bulunduğu alanda yoğunlaşması İstanbul için iyi haber. Yine de vatandaşlarımızı tedbirli olmaları yönünde uyarırız."