Son dakika haber! İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ÜZERİNE SU DEPOSU DEVRİLEN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de eski mermer atölyesinde bulunan hurdalıkları almak isteyen bir kişinin üzerine su deposu düştü. Deponun altında kalan hurdacı olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Taşoluk Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan eskiden mermer atölyesi olarak kullanılan tek katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binaya girip hurda eşyaları almaya çalışan E. I., üzerine düşen su deposunun altında kaldı. Depo sahibi hurdacıyı fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede hurdacının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri binanın çevresini şeritle kapattıktan sonra olay yeri inceleme ekipleri bina içinde uzun süre çalışma yaptı. İncelemelerin ardından E.I.'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

'SES DUYMADIK

Olayı meydana geldiği bölgede oturan Mahmut Ottimur, 'Bir tane ceset bulunmuş burada. Bizim de evimiz burada nasıl olmuş ne olmuş hiçbir fikrimiz yok duymadık biz buradan markete gidiyoruz sağa sola gidiyoruz böyle bir şey duymadık görmedik burada kimse de yaşamıyordu. Ben saat 21.00'da mesaiden geldim ne ses duydum ne bir şey ses duysaydım gelir bakardım çünkü ne zaman düşmüş bilmiyorum diye konuştu.