İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE YANGINDA ÖLEN OTİZMLİ ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE YANGINDA ÖLEN OTİZMLİ ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

05.10.2022 14:26
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE YANGINDA ÖLEN OTİZMLİ ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ARNAVUTKÖY'de binanın çatı katında çıkan yangında hayatını kaybeden 13 yaşındaki otizmli Abdullah Kurdi son yolculuğuna uğurlandı.

–ARNAVUTKÖY'de binanın çatı katında çıkan yangında hayatını kaybeden 13 yaşındaki otizmli Abdullah Kurdi son yolculuğuna uğurlandı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yukarıpazar Sokak'ta 3 Ekim Pazartesi günü bir apartmanın çatı katında çıkan yangında Suriyeli 13 yaşındaki otizmli Abdullah Kurdi hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abdullah Kurdi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Abudllah Kurdi için Arnavutköy 2. Camiinde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazında baba Muhammed Kurdi gözyaşlarına hakim olamadı. Namazın ardından Abdullah Kurdi'nin cenazesi Boğazköy Memba Mezarlığı'na toprağa verildi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE YANGINDA ÖLEN OTİZMLİ ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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