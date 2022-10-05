Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yukarıpazar Sokak'ta 3 Ekim Pazartesi günü bir apartmanın çatı katında çıkan yangında Suriyeli 13 yaşındaki otizmli Abdullah Kurdi hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abdullah Kurdi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Abudllah Kurdi için Arnavutköy 2. Camiinde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazında baba Muhammed Kurdi gözyaşlarına hakim olamadı. Namazın ardından Abdullah Kurdi'nin cenazesi Boğazköy Memba Mezarlığı'na toprağa verildi.
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Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE YANGINDA ÖLEN OTİZMLİ ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika