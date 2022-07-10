İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİREN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİREN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

10.07.2022 22:09
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİREN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ARNAVUTKÖY Karaburun'da yasağa rağmen denize giren 24 yaşındaki Furkan Duran boğularak hayatını kaybetti.

ARNAVUTKÖY Karaburun'da yasağa rağmen denize giren 24 yaşındaki Furkan Duran boğularak hayatını kaybetti.

Olay 18.00 sıralarında Karadeniz kıyısında olan Karaburun sahilde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, denize yüzen Furkan Duran (24) bir süre sonra gözden kayboldu. Duran'ı göremeyenler durumu cankurtaranlara bildirdi.  Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Duran'ı denizden çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duran'ın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından elverişsiz hava koşulları nedeniyle Karaburun ve Yeniköy sahillerinde 9-10 Temmuz tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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