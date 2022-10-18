Arnavutköy'de ev sahibinin oturdukları daireyi satmasıyla 84 yaşındaki çift dışarıda kaldı - Son Dakika
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Arnavutköy'de ev sahibinin oturdukları daireyi satmasıyla 84 yaşındaki çift dışarıda kaldı

18.10.2022 09:30

Arnavutköy'de yaşayan 84 yaşındaki çift, ev sahipleri yaşadıkları evi başkasına satınca dışarıda kaldı.

Arnavutköy'de yaşayan 84 yaşındaki çift, ev sahipleri yaşadıkları evi başkasına satınca dışarıda kaldı. Yaşlı çifte polis ekipleri sahip çıktı. İddiaya göre yeni ev bulamayan çift, evlerine girmek isteyince ev sahibi tarafından darp edildi.

Arnavutköy'de yaşayan 84 yaşındaki Doğan çifti, 3 yıldır kirada oturdukları evden yaka paça atıldı. İddiaya göre, ev sahipleri oturdukları evi başkasına sattı. Evden çıkmasını isteyen ev sahibinin yaptığı ise hayrete düşürdü. Edinilen bilgiye göre, yaşlı çift ev bakmak için dışarı çıktığı esnada ev sahibi, yaşlı çiftten habersiz sattığı eve çilingir çağırarak kapının kilidini değiştirdi. Eve döndüklerinde kapıda kalan yaşlı çift şaşkınlık yaşadı. Olayın farkına varan çift, komşularından yardım istedi ama polis ekipleri çifti dışarıda bırakmayarak sahip çıktı.

"Evi güzel fiyata satınca bizi çıkartmak istedi, ev bulamadık ki çıkalım"

Yaşadıklarını anlatan Altıparmak Doğan, "Biz eve geldik, içeriye girmeye çalıştık ama giremedik. Her şeyimiz içeride, biz 2 senedir burada yaşıyoruz. Kiramızı ödüyoruz ve evde yaşıyoruz. Ben 1938 doğumluyum, eşimle beraber bu evde yaşıyordum. Evi ev sahibimiz güzel bir fiyata satmış, bu yüzden çıkmamızı istedi. Biz ev aradık ama bulamadık. Eşyalarımız içeride kaldı, her şeyimiz içeride kaldı. Polisi aradılar, bilmiyorum, bir şey olmazsa dışarıda yatacağız" şeklinde konuştu.

"'Yaza kadar idare edin' dedik, beni yere attılar"

Aynı evde eşiyle yaşayan Ayşe Doğan ise, "Biz dedik ki 'Dolandık, ev bulamadık, yapmayın. Yaza kadar kiramızı verelim, oturalım. Bir şey demeyin' dedim. Beni yere attılar, ayağım çok ağrıyor, kırılmış gibi. Uyuyamadım. Biz bugün evden çıktık, geri geldiğimizde kapımızı açamadık. 'Kapımızı açın' dedik, açmadılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şaşırdık kaldık, dışarıda kaldık biz. Bize sahip çıkan yok. Ben bir tek eşimle beraber yaşıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de ev sahibinin oturdukları daireyi satmasıyla 84 yaşındaki çift dışarıda kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de ev sahibinin oturdukları daireyi satmasıyla 84 yaşındaki çift dışarıda kaldı - Son Dakika
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