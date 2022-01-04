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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Cumhuriyet tarihinde bir ilk - Son Dakika

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Cumhuriyet tarihinde bir ilk

04.01.2022 10:00

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Cumhuriyet tarihinde bir ilk Cinayet Büro Amirliği bu yıl İstanbul'daki tüm olayları aydınlattı Asayiş Şube Müdürlüğü 2021 yılının Cinayet Büro Amirliği istatistiklerini yayınladı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Cumhuriyet tarihinde bir ilk

Cinayet Büro Amirliği bu yıl İstanbul'daki tüm olayları aydınlattı

İSTANBUL - Asayiş Şube Müdürlüğü 2021 yılının Cinayet Büro Amirliği istatistiklerini yayınladı. Geçtiğimiz yıl yaşanan 294 olayın tamamı aydınlatılarak Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki Cinayet Büro Amirliği istatistiklerini yayınladı. İstatistiklere göre Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandığı görüldü.

Yüzde 100 aydınlatma oranı

Geçtiğimiz yıl, Cinayet Büro Amirliği toplam 294 olayı inceledi. Cinayet Büro dedektiflerinin yoğun ve titiz çalışmaları sonucu bu olayların 294'ü, yani tamamı, aydınlatıldı. Bu oranla yüzde 100'lük bir aydınlatma başarısı elde edilmiş oldu.

399 kişi tutuklandı

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gözaltına alınan şüphelilerden 637'si adliyeye sevk edildi. 637 şüpheliden 399'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 146 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçmiş yıllara ait 10 cinayet olayı aydınlatıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki yıllara ait faili meçhul dosyaları üzerinde de büyük bir titizlikle çalıştı. 2001 yılına ait iki, 2005, 2010, 2012 ve 2013 yıllarına ait birer, 2016 ve 2019 yıllarına ait ise ikişer olmak üzere toplam 10 kasten öldürme olayı aydınlatılarak çalışmaların meyvesi toplanmış oldu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Cumhuriyet tarihinde bir ilk
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Cumhuriyet tarihinde bir ilk
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Cumhuriyet tarihinde bir ilk

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Cinayet Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Cumhuriyet tarihinde bir ilk - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Cumhuriyet tarihinde bir ilk - Son Dakika
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