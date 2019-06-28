Son Dakika Haberleri: İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent...
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent...

5 dakika önce

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde turistleri dolandırdıkları tespit edilen 63 taksiciye yönelik "Son Durak" operasyonu başlattı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent..., System.String[]
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde turistleri dolandırdıkları tespit edilen 63 taksiciye yönelik "Son Durak" operasyonu başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
İstanbul, 3. Sayfa
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