İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde turistleri dolandırdıkları tespit edilen 63 taksiciye yönelik "Son Durak" operasyonu başlattı. - İSTANBUL

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Saadet Partisi İstanbul Adayı Necdet Gökçınar: İmamoğlu ve Yıldırım'a bir gönül kırgınlığım var