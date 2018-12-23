İstanbul Ataşehir Barbaros Mahallesinde Bir Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı
1 saat önce
İstanbul Ataşehir Barbaros Mahallesinde bir gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı.
İstanbul Ataşehir
Barbaros Mahallesinde bir gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:05 Kaynak: İHA
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