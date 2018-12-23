Son Dakika Haberleri: İstanbul Ataşehir Barbaros Mahallesinde Bir Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

İstanbul Ataşehir Barbaros Mahallesinde Bir Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

1 saat önce

İstanbul Ataşehir Barbaros Mahallesinde bir gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı.

İstanbul Ataşehir Barbaros Mahallesinde bir gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:05 Kaynak: İHA

Ataşehir, İstanbul, 3. Sayfa
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