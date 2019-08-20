İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE 2 DAİREDEN KİLOLARCA ÇÖP ÇIKTI
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ATAŞEHİR'de komşularının kötü koku şikayeti üzerine belediye ekiplerinin girdiği iki dairede kilolarca çöp bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:13 Kaynak: DHA
ATAŞEHİR'de komşularının kötü koku şikayeti üzerine belediye ekiplerinin girdiği iki dairede kilolarca çöp bulundu.
Kayışdağı Mahallesi Nasır Caddesi Cem Sultan
Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın ilk iki katından gelen kokudan rahatsız olan mahalleli durumu polis ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine belirtilen adrese giden ekipler aynı aileden 5 kişinin yaşadığı iki dairede yığınla çöp buldu. Belediye ekipleri dairelerdeki çöpleri temizlemek için çalışma başlattı. Ekipler, daireye yanaştırdıkları kamyona çöpleri yüklerken, ev sahipleri de çalışmaları izledi. Aynı binada yaşayan ve kokudan rahatsız olan Fidan Ayaztekin, "5 senedir çöp biriktiriyorlar. Tabii ki rahatsız oluyorum. Kokudan duramıyorum. Benim 2 aylık torunum var. Düzce
'ye gönderdim. Kokudan, pislikten, sinekten dolayı." dedi. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından dairelerin ilaçlanacağı öğrenildi.
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