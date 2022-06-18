Ataşehir'de AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü - Son Dakika
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Ataşehir'de AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü

18.06.2022 15:56
Ataşehir'de AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü

ATAŞEHİR'de alışveriş merkezinin otoparkına park ettiği aracında uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

ATAŞEHİR'de alışveriş merkezinin otoparkına park ettiği aracında uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Aracın şoför koltuğunun alt kısmı ile orta konsol içerisindeki gizli bölmede satışa hazır hale getirilmiş 89 parça halinde 323,30 gram uyuşturucu bulundu. Şüpheli tutuklandı.

Ataşehir 'de polis ekipleri bir alışveriş merkezinin otoparkında araçtan uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirledi. E.T. (35) isimli bir kişi; araçtaki kişiden 500 lira karşılığında 3,7 gram "Marihuana" isimli uyuşturucu madde satın aldı.  Uyuşturucu alan E.T.  ve araçta bulunan uyuşturucu madde satıcısı B.Y. (24) suçüstü yakalandı. Aracın şoför koltuğunun alt kısmı ile orta konsol içerisinde düzenekle açılan bir gizli bölmede 89 parça halinde 323,30 gram "Marihuana" isimli uyuşturucu madde,  bir cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen sekiz bin 470 lira nakit para ele geçirildi."Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapılan E.T. serbest bırakıldı. B.Y. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.


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Kaynak: DHA

alışveriş, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü - Son Dakika
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