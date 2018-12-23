İstanbul Ataşehir'de Barbaros Mahallesinde Bir Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı
4 saat önce
IHAAW044554-ASA/23-12-2018- İstanbul Ataşehir'de Barbaros mahallesinde bir gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı 23.12.2018 04: 45: 54 TSI NNNN.
IHAAW044554-ASA/23-12-2018
- İstanbul Ataşehir
'de Barbaros mahallesinde bir gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı 23.12.2018 04: 45: 54 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:51 Kaynak: İHA
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