İSTANBUL ? Ataşehir'de bir restoran alev alev yanıyor (1)

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - Ataşehir'de bir restoranda yangın çıktı. Alev alev yanan restorandaki yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sürüyor.