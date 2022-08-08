75 yaşındaki kadın her şeyi itiraf etti! Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüş

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen henüz ismi öğrenilemeyen 34 SY 7898 plakalı otomobilin sürücüsü, egzoz emisyon ölçümü yaptırdığı sırada vitese takılı unuttuğu otomatik vitesli aracının gazına bastı.

Kaynak: AA

Ataşehir, İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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