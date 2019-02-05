Son Dakika Haberleri: İstanbul Ataşehir'de Katıldığı Bir Açılıştaki Konuşmasında "Halka Silahlanma Çağrısı" Yaptığı İddia...

İstanbul Ataşehir'de Katıldığı Bir Açılıştaki Konuşmasında "Halka Silahlanma Çağrısı" Yaptığı İddia...

17 dakika önce

IHAAW183314-ASA/05-02-2019- İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında "halka silahlanma çağrısı" yaptığı iddia edilen Sedat Peker hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Ataşehir'de Katıldığı Bir Açılıştaki Konuşmasında
IHAAW183314-ASA/05-02-2019

- İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında "halka silahlanma çağrısı" yaptığı iddia edilen Sedat Peker hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. 05.02.2019 18: 33: 14 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:43 Kaynak: İHA

Sedat Peker, Ataşehir, İstanbul, 3. Sayfa
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