İstanbul Ataşehir'de Katıldığı Bir Açılıştaki Konuşmasında "Halka Silahlanma Çağrısı" Yaptığı İddia...

IHAAW183314-ASA/05-02-2019- İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında "halka silahlanma çağrısı" yaptığı iddia edilen Sedat Peker hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

IHAAW183314-ASA/05-02-2019



- İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında "halka silahlanma çağrısı" yaptığı iddia edilen Sedat Peker hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. 05.02.2019 18: 33: 14 TSI

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