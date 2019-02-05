İstanbul Ataşehir'de Katıldığı Bir Açılıştaki Konuşmasında "Halka Silahlanma Çağrısı" Yaptığı İddia...
17 dakika önce
IHAAW183314-ASA/05-02-2019- İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında "halka silahlanma çağrısı" yaptığı iddia edilen Sedat Peker hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
IHAAW183314-ASA/05-02-2019
- İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında "halka silahlanma çağrısı" yaptığı iddia edilen Sedat Peker hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. 05.02.2019 18: 33: 14 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:43 Kaynak: İHA
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