Başak Cengiz'in ailesinden, kızlarının adını taşıyan fakültenin 10 öğrencisine burs - Son Dakika
Üye Girişi

Başak Cengiz'in ailesinden, kızlarının adını taşıyan fakültenin 10 öğrencisine burs

06.09.2022 19:42
Başak Cengiz'in ailesinden, kızlarının adını taşıyan fakültenin 10 öğrencisine burs

İstanbul Ataşehir'de kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in (28) ailesi, kızlarının mezun olduğu Karabük Üniversitesini (KBÜ) ziyaret etti.

İstanbul Ataşehir'de kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in (28) ailesi, kızlarının mezun olduğu Karabük Üniversitesini (KBÜ) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Başak Cengiz'in ailesi, Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti, ardından KBÜ Senato Toplantısı'na konuk oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Beyhan Cengiz, "Sayın Rektörümüze bugün bizi ağırladığı için teşekkür ederiz. Başak anlatılmaz, yaşanırdı. Herkese iyilik yapmak için koşan, büyükle büyük, küçükle küçük olan biriydi. Herkes onu severdi. Acısı hala taze, biz onu geçici olan dünyadan sonsuza uğurladık. Kızım Başak Cengiz'in adını yaşatmak ve kız öğrencilerin okumasına katkı sağlamak amacıyla Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesinde eğitim gören 10 kız öğrencimize burs vereceğiz. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Refik Polat ise Başak Cengiz'in aziz hatırasının sonsuza dek devam edeceğini vurguladı.

Başak Cengiz'in adı geçen yıl mezun olduğu KBÜ Mimarlık Fakültesine verilmişti.

Olay

Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz (28), bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ayrıca sanık Boz, "silahla tehdit" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 5 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

YORUMLAR
500
Caddede yaşlı adamın tacizine uğrayan kadın: Sapık git şuradan, sen benim neyimsin de beni takip ediyorsun! Caddede yaşlı adamın tacizine uğrayan kadın: Sapık git şuradan, sen benim neyimsin de beni takip ediyorsun! Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
Kaynak: AA

Başak Cengiz, Ataşehir, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başak Cengiz'in ailesinden, kızlarının adını taşıyan fakültenin 10 öğrencisine burs - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan adını Torino tarihine yazdırdı
18:21 Sosyal medyada beğeni alma sevdası tren çarpan genci canından ediyordu
18:03 Süper Lig kulüplerinden silahlı saldırıya uğrayan TFF'ye destek ziyareti: İnşallah bunlar meczup olaylardır
17:52 Türkiye harekete geçti! Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine karşı AB, NATO ve BM'ye mektup gönderildi
17:35 Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı
17:19 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt
17:16 Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün "ABD Türkiye'ye saldırabilir" sözleri akıllara geldi
17:04 Mahalle maçında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
16:54 Tuvalette çocukları izlerken yakalanan yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! 'Teşhir suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla yargılanması istendi
16:51 Avrupa Şampiyonası son 16 turu için önemli adım! 12 Dev Adam, Belçika'ya acımadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 19:42:37. #1.12#
SON DAKİKA: Başak Cengiz'in ailesinden, kızlarının adını taşıyan fakültenin 10 öğrencisine burs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement