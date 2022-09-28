İstanbul'da kaçak silah operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da kaçak silah operasyonunda bir zanlı tutuklandı

28.09.2022 13:00

İstanbul Ataşehir'de, kurusıkı silahların namlularını değiştirip ruhsatsız tabanca haline getirdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Ataşehir'de, kurusıkı silahların namlularını değiştirip ruhsatsız tabanca haline getirdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde bir evin bodrum katında silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adres ve çevresinde önlem alarak şüphelinin giriş ve çıkışlarını takip eden ekipler, zanlının kurusıkı silahların namlularını değiştirip ruhsatsız tabanca haline getirdiğini belirledi.

Şüphelinin bazı günler Yeni Sahra Mahallesi'nde bir otelde konakladığı da tespit edildi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.S.M'yi gözaltına aldı.

Bodrum kattaki aramada, namlu kısmı kesilmiş, birleştirmeye hazır 7 kurusıkı kabzesi, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, mermi ve silah yapımında kullanılan pres makinesi ile parçalanmış telefon ele geçirildi.

Şüphelinin kaldığı otel odasındaki aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 35 boş şarjör, 28 mermi ve 4,5 gram uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S.M, "yasa dışı silah ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kaçak silah operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kaçak silah operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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