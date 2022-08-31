Kaza dolayısıyla trafiğe kapanan yolda konvoy oluştu. Trafikte uzun süre bekleyen bazı vatandaşlar, toplu taşıma araçlarından inip yola yürüyerek devam etti.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu ile D-100 kara yolu bağlantısında Memiş Aksoy yönetimindeki 34 NK 4039 plakalı beton mikseri, Hüseyin Harun Karaburun idaresindeki 34 BZM 216 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada iki araç da devrildi.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Ataşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de minibüse çarparak devrilen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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