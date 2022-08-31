Ataşehir'de minibüse çarparak devrilen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'de minibüse çarparak devrilen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı

31.08.2022 23:14
Ataşehir'de minibüse çarparak devrilen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı

İstanbul Ataşehir'de minibüse çarptıktan sonra devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

İstanbul Ataşehir'de minibüse çarptıktan sonra devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu ile D-100 kara yolu bağlantısında Memiş Aksoy yönetimindeki 34 NK 4039 plakalı beton mikseri, Hüseyin Harun Karaburun idaresindeki 34 BZM 216 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada iki araç da devrildi.

Beton mikserinde sıkışan sürücüsü Aksoy, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Aksoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla trafiğe kapanan yolda konvoy oluştu. Trafikte uzun süre bekleyen bazı vatandaşlar, toplu taşıma araçlarından inip yola yürüyerek devam etti.

Minibüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü sağlanmaya başladı. Beton mikserinin yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

YORUMLAR
500
Dolu bastırdı! Bandırma-Bursa Otoyolu kilitlendi Dolu bastırdı! Bandırma-Bursa Otoyolu kilitlendi Ataşehir'de minibüsle çarpışan beton mikseri devrildi: 2 yaralı Ataşehir'de minibüsle çarpışan beton mikseri devrildi: 2 yaralı
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Ataşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de minibüse çarparak devrilen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:00 Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı
22:53 Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım
22:22 Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed performansıyla beğeni topladı
22:19 Liberal Demokrat Parti Eski lideri Besim Tibuk'tan skandal Atatürk açıklaması: ABD mandası istedi
22:10 Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lılar görevlerine dönecek" sözlerine Özdağ'dan tepki geldi: Fethullah Gülen'i de AYM Başkanı yap
21:27 Adana Demirspor forması giyen Balotelli, Sion'a transfer oldu!
21:07 Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını doğum gününde paylaştı
20:45 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
20:41 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 23:14:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ataşehir'de minibüse çarparak devrilen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement