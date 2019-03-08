Son Dakika Haberleri: İstanbul- Ataşehir'de Mobilya İmalathanesinin Çatısında Yangın

İstanbul- Ataşehir'de Mobilya İmalathanesinin Çatısında Yangın

41 dakika önce

İstanbul- ATAŞEHİR'DE MOBİLYA İMALATHANESİNİN ÇATISINDA YANGIN (4 havadan görüntüler)(Tür: İstanbul)

İstanbul- ATAŞEHİR'DE MOBİLYA İMALATHANESİNİN ÇATISINDA YANGIN (4 havadan görüntüler)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:25 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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