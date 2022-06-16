İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA, EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA, EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

16.06.2022 20:51
İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA, EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

ATAŞEHİR' de emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücü, şeritte bekleyen minibüse arkadan çarptı.

ATAŞEHİR' de emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücü,  şeritte bekleyen minibüse arkadan çarptı.  Yola savrulan motosiklet sürücüsü otomobilin altında kalmaktan sonra anda kurtulurken, yaşanan kaza saniye saniye otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Kozyatağı TEM Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi.  Emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, şeritte bekleyen minibüse arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Bu sırada motosiklet sürücüsü otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kaza anı otomobilin araç kamerasına yansıdı.

- İstanbul

YORUMLAR
500
Birbirine giren araç sürücüsü ile motosikletli tartışmayı tatlıya bağladı: Gergin anlar çay ocağında bitti Birbirine giren araç sürücüsü ile motosikletli tartışmayı tatlıya bağladı: Gergin anlar çay ocağında bitti İETT otobüs filosunda 177 araç hurdaya çıktı İETT otobüs filosunda 177 araç hurdaya çıktı
Kaynak: DHA

Motosiklet, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA, EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi! Gündemde asgari ücret zammı yer aldı
20:23 YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Aydal, D-8'in büyük projesini açıkladı: Coin oluşturmak istiyoruz
20:17 Acun Ilıcalı Berat Özdemir'i istedi, Trabzonspor teklifi reddetti
20:05 Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi
19:51 MHP lideri Bahçeli'nin vaadi dikkat çekti: Üniversite sınavı kaldırılacak
19:47 Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu
19:13 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "En çürük siyasetçi" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Yine küfür etmişsin
16:47 Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 20:56:42. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA, EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement