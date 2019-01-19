Son Dakika Haberleri: İstanbul- Ataşehir'de Uyuşturucu Operasyonu 2 Gözaltı

İstanbul- Ataşehir'de Uyuşturucu Operasyonu 2 Gözaltı

1 saat önce

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHAAtaşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 453 uyuşturucu hap, 656 gram skunk maddesi, 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Ataşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 453 uyuşturucu hap, 656 gram skunk maddesi, 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

POŞET GÖMERKEN FARK EDİLDİ

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kayışdağı Mahallesinde bulunan bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis evin önünde çalışan bir otomobilin durması üzerine takibe başladı. Ekipler otomobilde bulunan bir şüphelinin boş bir alana birkaç poşet gömdüğünü görmesi üzerine baskın düzenledi. Polisin geldiğini gören araçta bekleyen ve poşetleri gömen şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından 29 yaşındaki F.B. ve 18 yaşından küçük Y.S. yakalanarak gözaltına alındı.

EVDE YAPILAN ARAMADA DA UYUŞTURUCU MADDE VE TÜFEK BULUNDU

Şüphelilerin gömdüğü poşeti çıkaran ekipler 157 gram skunk ile 117 extacy hap ele geçirdi. Polis evde yaptığı aramalarda ise 2 bin 453 uyuşturucu hap, 656 gram skunk maddesi, 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1'İ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Gözaltına alınan 18 yaşından küçük Y.S.'nin farklı suçlardan 17, F.B.'nin ise 15 farklı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli 11 Ocak'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18 yaşından küçük Y.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:22 Kaynak: DHA

Ataşehir, Güncel
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