Skandal görüntüler gündeme oturmuştu! İstanbul Ataşehir'de yaşlı hastayla alay eden özel hastane çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi gören yaşlı hastayla alay edip yüzüne para fırlatan sağlık çalışanlarının görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçmiş ve açılan soruşturma kapsamında hastanenin faaliyetleri durdurulmuştu.

HASTANE 27 GÜN SONRA YENİDEN HİZMETE BAŞLADI

27 günlük aranın ardından yeniden hizmete başlayan hastaneden dün yapılan açıklamada, "Bayındır Sağlık Grubu bünyesinde bulunan Bayındır İçerenköy Hastanemiz yeniden faaliyet göstermeye başlamıştır. Olaya dâhil olan kötü niyetli kişilerin hak ettikleri cezaları almaları için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

3'ER YIL MESLEKTEN MEN



Hastanenin hizmete açılmasının ardından bugün konu hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Yaşlı hastaya eziyet eden sağlık çalışanlarıyla ilgili idari karar açıklandı. Skandal olayın başrolü olan sağlık çalışanları, 3'er yıl meslekten men edildi.