Son Dakika Haberleri: İstanbul Atatürk'e Hakaret Davasında Hasan Akar'a 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

İstanbul Atatürk'e Hakaret Davasında Hasan Akar'a 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHAAtatürk'e hakaret davasında karar çıktı.

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Atatürk'e hakaret davasında karar çıktı. Mahkeme, Hasan Akar'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:02 Kaynak: DHA

Hasan Akar, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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